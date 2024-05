Stendhal Milano: serata speciale con gli chef Edoardo Ferrera e Arcangelo Dandini

Un’inedita cena a 4 mani con un menù dedicato a Roma e Milano



Stendhal Milano, ristorante milanese nel cuore di Brera, in via Ancona angolo via San Marco, mercoledì 15 maggio ore 20:30, vedrà gli chef Edoardo Ferrera e Arcangelo Dandini cucinare insieme in una vera e propria cena a quattro mani, con protagonisti piatti romani e milanesi.

Una serata speciale, l’incontro di due amici e della loro passione per la cucina che si trasformerà nelle portate settentrionali dello chef stellato Edoardo Ferrera, Executive Chef di Stendhal Milano, e nelle ricette legate alla tradizione romana dello chef Arcangelo Dandini, chef e patron dei ristoranti L’Arcangelo e Supplizio, situati nel cuore di Roma.



Lo chef Arcangelo Dandini aprirà la cena con una variante di supplì (classico, carbonara, amatriciana e cacio e pepe), per continuare con una zita liscia preparata alla maniera dei vaccinari del Rione Regola e baccalà alla Trasteverina. Mentre i piatti a cura dello chef Edoardo Ferrera saranno: mondeghili alla milanese con maionese allo zafferano; bouillabaisse di lago al profumo di zafferano e la milanese di agnello scozzese con purè di patate alla menta.

Per concludere, gli chef prepareranno insieme il dessert: gorgonzola caramellato con le amarene e ciambelle al vino.

Inoltre, si potranno degustare speciali drink a cura dell’ospite Valeria Bassetti, punto di riferimento dalle giovani generazioni di bartender al femminile, con oltre 25 anni di esperienza.



Il prezzo è 65 euro a persona con wine pairing incluso a cura della cantina Cifero, partner della serata con le etichette: Roma DOC Malvasia Puntinata, Sauvignon e Cesanese.



Stendhal Milano è uno storico ristorante milanese che vede a capo del team l’imprenditore milanese Marcello Forti. Proprio come il celebre letterato francese, ricordato come uno dei più grandi amanti del capoluogo lombardo, Stendhal è un vero e proprio omaggio a Milano e alla cucina del territorio, caratterizzata dai piatti iconici - come il classico risotto “giallo” con ossobuco, i mondeghili e la cotoletta - affiancati a ricette in grado di accontentare un pubblico eterogeneo ed internazionale. Completano il menù un’ampia selezione di vini, con etichette di provenienza prettamente italiana a alcune referenze d’oltralpe, e una cocktail list esclusiva firmata dal bartender del ristorante.



www.stendhalmilano.it