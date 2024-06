'Tech, si gira!', il mondo tecnologico spiegato attraverso il cinema: a Milano la proiezione del film 'Ex Machina'

A Milano esiste uno spazio immersivo di ultima generazione, divulgativo e esperienziale pensato per connettere la comunità con il prossimo futuro. Attraverso un percorso di 10 installazioni e una visita guidata di circa un’ora, si ha l’opportunità di intraprendere un viaggio per acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto e i suoi riflessi su tutti gli ambiti della vita quotidiana, sia personale che professionale.

Giovedì 27 giugno dalle 19.00 alle ore 22.00, STEP FuturAbility District (Piazza Adriano Olivetti, 1 Milano), lo spazio creato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e aiutare le persone a orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, scoprire gli strumenti e le competenze necessarie a costruire il proprio futuro con fiducia, propone la proiezione del film Ex Machina. La proiezione si inserisce all’interno del palinsesto scientifico-culturale di STEP che attraverso la rassegna cinematografica “Tech, si gira!” vuole proporsi come un luogo in cui è possibile indagare la complessità del mondo tecnologico anche attraverso il cinema.

Il film

La pellicola di Alex Garland del 2014 racconta la storia di Caleb, giovane programmatore della più grande compagnia di internet al mondo che vince un concorso per trascorrere una settimana nel rifugio di montagna di proprietà del CEO della società. Presto Caleb scopre di dover prendere parte a uno strano ed affascinante esperimento.

“Tech, si gira!” - Rassegna di conversazioni tra cinema e futuro

“Tech, si gira!” è una rassegna cinematografica unica e originale e propone film cult e visionari sul mondo della tecnologia, della fantascienza e la società del futuro. L’obiettivo della rassegna è suscitare nuovi stimoli e riflessioni sui temi proposti dalle pellicole come la robotica, l’intelligenza artificiale, il metaverso e il progresso tecnologico associato ai cambiamenti del mondo del lavoro.

Ad ogni proiezione seguirà un dibattito moderato da Massimo Temporelli, fisico e divulgatore scientifico, accompagnato da ospiti esperti sui temi proposti dai film.

Alla proiezione del 27 giugno seguirà quindi il dibattito, guidato dal moderatore e curatore della rassegna cinematografica Massimo Temporelli, in cui verranno offerti molti spunti di approfondimento sui temi affrontati dal film: ospiti Federico Cella, Responsabile editoriale Corriere LogIn, appassionato di videogiochi e di tecnologia e Laura Fasano @Tecnolaura, Creator, Tech-blogger e divulgatrice di cultura digitale.

Per approfondire tutti i temi trattati nel corso delle proiezioni dei film, è disponibile il podcast “Tech, si gira!” a cura di Massimo Temporelli.

Informazioni utili

Quando: 27 giugno 2024 dalle 19.00 alle 22.00

Dove: STEP FuturAbility District, Piazza Adriano Olivetti 1 - Milano

Orari di apertura:

martedì-venerdì 9:30 19:00 (ultima visita 17:45)

sabato-domenica 10:00 19:30 (ultima visita 18:30)