Stile libero: Valerio Aprea e Pierluigi Pardo parlano di acqua e sostenibilità

L’acqua sta diventando un elemento sempre più difficile da governare, e proprio per questo ancora più centrale, se possibile, per un mondo che vuole essere più sostenibile. Proprio di “Acqua e Sostenibilità” parleranno Valerio Aprea e Pierluigi Pardo, protagonisti del secondo appuntamento di STILE LIBERO, la rassegna organizzata da Gruppo CAP, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, che si terrà giovedì 29 settembre alle ore 20.00, presso lo Spazio Arca in via Rimini 38 (MM Romolo). L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.



Valerio Aprea, uno degli attori più brillanti del panorama cinematografico e televisivo italiano, è famoso anche per gli spettacoli scritti insieme prima a Mattia Torre e poi a Marco Dambrosio (Makkox).



Pierluigi Pardo è il più amato telecronista sportivo italiano, voce di DAZN e conduttore di programmi radiofonici.



STILE LIBERO è un ciclo di incontri gratuiti aperti a tutti, con filosofi, artisti, scrittori, ma anche chef e personaggi dello sport che affronteranno il tema dell’acqua, la risorsa più preziosa (e ricercata) dell’intero universo, raccontata di volta in volta da un punto di vista diverso che ne farà emergere aspetti ed elementi nuovi e sorprendenti