‘Stop – Zemlia’

Di Kateryna Gornostai, 122 min.

Ucraino, sottotitoli in inglese.



Sinossi:

Navigare nel tumulto emotivo dell’attesa dell’inizio della vita mentre si frequentano i compagni di classe – una visione radicale, autentica e sensibile dell’inquietante sensazione di essere giovani e una prospettiva interna sulla gioventù ucraina. L’introversa liceale Masha si vede come un’emarginata, a meno che non frequenti Yana e Senia, che condividono il suo status anticonformista. Mentre attraversa un intenso periodo dell’anno pre-universitario, Masha si innamora in un modo che la costringe a uscire dalla sua zona di comfort.

______



12.04.2022 H18:00



L’ingresso è gratuito. Chi volesse contribuire facendo una donazione per l’emergenza in Ucraina può farlo alle seguenti associazioni, direttamente suggerite dalla regista: Tabletochki e Voices of Children.



L’evento è organizzato dall’Istituto Svizzero con l’Institut français Milano, con il patrocinio di EUNIC Milano e della Commissione europea a Milano, con il supporto del Parlamento europeo. In presenza dell’associazione ‘Ucraina Più – Milano APS‘ e dei rappresentanti della comunità internazionale.