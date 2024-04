Dall'abbigliamento agli accessori: a Milano apre un nuovo store, punto di riferimento per gli amanti dello shopping

Un’esperienza di shopping accessibile, piacevole e ricca di sorprese arriva nella più importante via di Milano, cuore pulsante della moda italiana: Pepco, uno dei maggiori retailer europei specializzati nella vendita di abbigliamento, prodotti per la casa, articoli per bambini e accessori a prezzi vantaggiosi, aprirà le porte per l’inaugurazione del suo flagship store il 13 aprile in Corso Buenos Aires 64.

Un'inaugurazione "coinvolgente"

Dal tram Sirietto full wrapped che attraverserà il centro città con i vagoni brandizzati Pepco, fino alla 'domination' nella stazione metropolitana Lima, la notizia della giornata inaugurale raggiungerà tutte le vie di Milano: lo store Pepco si prepara così a diventare un punto di riferimento per gli amanti dello shopping nella città grazie alla sua filosofia accessibile e familiare.

La campagna di lancio, curata dall’agenzia Havas Media con la creatività di Tribal DDB, coinvolgerà il pubblico attraverso una strategia integrata che include out-of-home (OOH), canali digitali e influencer.

Eventi e attività speciali per l’apertura

L’evento inaugurale del 13 aprile prevede una serie di attività che animeranno Corso Buenos Aires e coinvolgeranno il pubblico, vero protagonista della giornata: madrine d’eccezione saranno Giorgia Palmas e Melita Toniolo che creeranno contenuti ingaggianti per stimolare i loro followers.

Non solo divertimento ma anche tanto shopping: la rinomata via dello shopping milanese si prepara ad accogliere tutti coloro che vorranno tuffarsi nella nuova avventura Pepco, per un'esperienza di acquisti vivace ed autentica.