ALDO FERRARI

presenta

STORIA DELLA CRIMEA

DALL’ANTICHITÀ A OGGI

Il Mulino, 2022

Intervengono con l’autore: Giulia Lami, Fausto Malcovati

L’Associazione Italia Russia riprende la programmazione dopo la pausa estiva e apre il calendario della Stagione Culturale 2022 – 2023 con un’iniziativa dedicata ai libri ed alle novità editoriali: è in libreria proprio in questi giorni il nuovo lavoro di Aldo Ferrari “Storia della Crimea. Dalle origini a oggi”. A presentare il libro con l’autore ci saranno Giulia Lami, professore ordinario di Storia dell’Europa orientale all’Università degli Studi di Milano e Fausto Malcovati già docente di Lingua e Letteratura Russa all'Università di Milano, traduttore e critico teatrale.

I CONTENUTI

La posizione geografica e la conformazione naturale hanno fatto della Crimea un luogo cruciale d’incontro tra i popoli dell’Eurasia e quelli del Mediterraneo. Nella sua lunga storia è stata abitata da Tauri, Cimmeri, Sciti, Greci, Goti, Bizantini, Ebrei, Armeni, Genovesi, Tatari, Russi; nessuno di loro ha legato in maniera definitiva il suo nome alla regione, ma ognuno vi ha lasciato importanti tracce storiche e culturali. In epoca moderna e contemporanea due popoli hanno avuto al suo interno un ruolo fondamentale e in sostanza egemonico: dapprima i Tatari (dal 1441 al 1783), quindi i Russi (dal 1783 ad oggi). L’autore ci guida alla scoperta di questa regione tracciandone la storia dall’antichità, evidenziandone la dimensione multietnica e multiculturale e giungendo al presente, all’annessione alla Russia nel 2014 alla guerra russo-ucraina.”

L’AUTORE



(Salerno, 2019) e per il Mulino «Storia dell’Armenia». (con G. Traina, 2020).