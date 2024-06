Storia e curiosità all'ombra del Castello Sforzesco

Scopri la storia e le curiosità all'ombra del Castello Sforzesco con un affascinante visita guidata. Passeggiando per le strade circostanti, esploreremo i luoghi che hanno reso celebre Milano, come la storica Chiesa di San Maurizio, nota come la "Cappella Sistina di Milano", e le storie di Ludovico il Moro. Scopriremo i palazzi che hanno ospitato eventi storici e i salotti milanesi frequentati da Rosa Genoni, pioniera della moda italiana. Un viaggio attraverso i secoli, tra vicoli e piazze che raccontano la vita e la cultura di Milano. Unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile!



