Ma il cielo non può attendere. la storia fiabesca di Hansel e Gretel

Al teatro Ariberto di Milano (via Daniele Crespi, 9), dal 13 novembre tutti i sabati e le domeniche del mese la compagnia dei giovani attori della scuola di teatro di Mitzi Amoroso mette in scena la commedia musicale dal titolo Ma il cielo non può attendere.



Uno spettacolo per bambini recitato (e cantato) da bambini che, con l'aggiunta di personaggi fantastici e immaginari, ripercorre la storia dei due fratellini della fiaba, ma in modo ironico e scanzonato.



Biglietto: 10 euro

Inizio spettacolo: ore 16

Date spettacolo: 13 - 14 - 20 - 21 - 27 e 28 novembre



Ingresso: con green pass

