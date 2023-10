Guerra in Ucraina: incontro a Milano con lo storico Yaroslav Hrytsak

Incontro con lo storico ucraino Yaroslav Hrytsak a Milano, sabato 7 ottobre 2023, alle 4 di pomeriggio presso il centro culturale Ucraina Più in via Maria Drago 3. Il tema della conferenza sarà la guerra in corso e la presentazione del libro di Hrytsak "Storia dell'Ucraina dal Medioevo a oggi", pubblicato in Italia da Il Mulino con la traduzione a cura di Simone Attilio Bellezza.

Hrytsak è uno dei maggiori storici ucraini contemporanei. Docente all'Università cattolica ucraina, è direttore dell'istituto di studi storici dell'Università nazionale 'Ivan Franko' di Lviv, membro del comitato di supervisione di Harvard Ukraine Studies, redattore capo della rivista 'Ukraine Modern'. Ha all'attivo più di 500 pubblicazioni scientifiche.

Durante l'incontro saranno affrontati alcuni degli argomenti più dibattuti in questo momento: le ragioni storiche dell'invasione russa dell'Ucraina; le guerre ibride: i punti di contatto tra questa guerra e la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, il ruolo della tecnologia e dello sviluppo sociale; perché Putin è destinato alla sconfitta?; perché questa guerra è una guerra dell'Europa e mondiale contro le obsolete e mai cessate ambizioni imperialistiche della Russia?