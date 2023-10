Storie di libertà ritrovata: Letizia Battaglia in mostra

Per il decennale del progetto Law is Art! LCA Studio Legale sceglie Letizia Battaglia (1935-2022) celebre fotografa e principale testimone femminile della cronaca siciliana tra gli anni Settanta e Novanta. Con uno sguardo visionario, empatico e attento ha raccontato senza edulcorazioni la complessità di Palermo.

«Letizia Battaglia. Storie di libertà ritrovata» inaugurerà mercoledì 8 novembre presso la sede di Milano dello Studio, in via della Moscova 18.



La mostra, realizzata in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia, Galleria Francesco Pantaleone Arte Contemporanea, ARTE Generali e Apice, si colloca all’interno di Law is Art!, il progetto di LCA nato nel 2013 con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea nel contesto milanese e italiano, al di fuori dei circuiti tradizionali.

LCA ha ospitato negli anni presso la propria sede di Milano le opere di Tatiana Trouvé, Letizia Cariello, Chiara Camoni, Botto&Bruno, Franco Guerzoni, Silvia Camporesi, Silvio Wolf, Rä di Martino, Alessandra Spranzi e Marta Spagnoli, oltre ad alcuni progetti di importanti collettivi fotografici e di istituti d’arte, mentre a Palazzo Borromeo ha esposto le opere di Letizia Cariello, Brigitte March Niedermair, Michele Guido, Mattia Bosco, Sabrina Mezzaqui, Francesco Arena e Stefano Arienti. Dal 2022 si è aggiunta tra le cornici espositive del progetto anche l’ufficio di Genova, con la mostra del fotografo Massimiliano Camellini.

La collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia fa emergere anche l’importante lavoro professionale del dipartimento di diritto dell’arte di LCA, che ha assistito Letizia Battaglia nella costituzione dell’Archivio prima della sua morte, e attualmente segue l’Archivio nell’opera di valorizzazione e gestione del lavoro dell’artista siciliana



Inaugurazione mercoledì 8 novembre

Dalle 18 alle 21. È necessario registrarsi sul sito di LCA Studio Legale a questo https://www.lcalex.it/letizia-battaglia-storie-di-liberta-ritrovata/



Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.30, prenotandosi all’indirizzo lcaarte@lcalex.it