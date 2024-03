storie queer per la scuola e per tuttə!

Il comitato promotore della terza edizione dell’LGBT+ History Month Italia, in collaborazione con la Società Italiane delle Storiche (SIS), presenta il nuovo podcast: ‘Storie Queer: vite e momenti fuori dalla norma’ e un dibattito pubblico sull’importanza dell’insegnamento della storia LGBTQIA+.



Saremo in compagnia di:



Irene Serini, attrice teatrale. Tra i tanti lavori, ha ideato, scritto e diretto Abracadabra – incantesimi di Mario Mieli; scritto e interpretato Moana Porno-Revolution, un monologo che indaga il tema della sessualità; e ha ideato e interpretato Variabili Umane lavoro sull’identità di genere e l’orientamento sessuale.



Giovanni Focardi, professore all’Università di Padova, si occupa di storia europea del XX secolo (istituzioni, transizioni) e storia del fascismo italiano. Fa parte del direttivo di Amici di «Passato e presente».



Riccardo Bulgarelli, dottorando all’Istituto Universitario Europeo, fa ricerca sulle storie e sulle memorie delle politiche queer in Italia negli anni Settanta. È membro del gruppo Queer and Feminist Studies per il quale è impegnato in diversi progetti di queer public history.



Chiara Beccalossi, professoressa alla University of Lincoln (UK), si occupa di storia della sessualità. È membro del comitato promotore dell’LGBT+ History Month Italia, della SIS e ha curato il podcast ‘Storie Queer: vite e momenti fuori dalla norma’.



Elisa Belotti, insegnante e giornalista. Come membro del comitato promotore dell’LGBT+ History Month Italia si occupa di portare l’iniziativa nelle scuole.



Federica Folino Gallo, si occupa di sound design, di produzione eventi musicali e booking, e realizza dj set. È membro del comitato promotore dell’LGBT+ History Month Italia e ha curato il podcast ‘Storie Queer: vite e momenti fuori dalla norma’.







Modera l’evento:



Monica J. Romano, attivista trans* fin dalgli anni ’90 presso Arcitrans e Crisalide Azione Trans, è oggi president onoraria dell’Associazione per la Cultura e l’Etica Transgenere (ACET). Consigliera comunale, è la prima persona transgender eletta a Milano nella storia della città.