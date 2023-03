Stramilano 2023, la nuova edizione della corsa non competitiva più famosa in città

Prezzo non disponibile

Domenica 19 marzo torna l'appuntamento con Stramilano, la corsa non competitiva più famosa d’Italia che quest’anno festeggia la sua cinquantesima edizione.

Una storia importante

Era il 1972 quando per la prima volta Milano fu invasa da un’onda gioiosa di corridori che hanno percorso le sue vie e regalato alla città una giornata di festa. Solo nel 1976 la corsa fu aperta anche ai professionisti che risposero con grande entusiasmo all’invito degli organizzatori rendendo Stramilano una delle tappe più attese della stagione agonistica. Come dimenticare i grandi protagonisti di questi 50 anni di storia come Paul Targat che vinse ben 3 edizioni di fila della mezza maratona e nel 1998 mise a segno la miglior prestazione mondiale della mezza maratona che rimase a lungo imbattuta, oppure l’azzurro Rachid Berradi che nel 2002 infranse il monopolio keniano che durava da ben 13 edizioni, ottenendo anche il record italiano (1.00’20”) sulla distanza della Half Marathon.

E adesso nel 2023 Milano è pronta ad accogliere di nuovo atleti, appassionati e famiglie che si riverseranno sulle strade per trascorrere una mattinata all’insegna del divertimento, dello sport e dell’aria aperta!

“Quest'anno la Stramilano taglia con orgoglio uno dei traguardi più belli: mezzo secolo di corse in città - ha commentato l'Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva -. Questa manifestazione è nel cuore di tutti, milanesi e non, e ci rimarrà a lungo".

I tre eventi della Stramilano

La corsa, come da tradizione, si svilupperà in tre grandi eventi: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon.

Alle 9 I primi a partire da Piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città.

Alle 9:30, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 Km, incoraggiati da simpatici personaggi dislocati lungo il percorso.

L’arrivo è fissato per tutti all’ Arena Civica “Gianni Brera”, dove grandi e piccoli, potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax e divertimento.

Infine, alle ore 10.00 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 Km.

Il Villaggio degli Atleti

Il Villagio degli Atleti sarà come sempre allestito da Croce Rossa Italiana in Piazza del Cannone e offrirà agli atleti professionisti assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse.

Iscrizioni

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni visitare il sito dedicato.