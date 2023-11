Ecco la "Stramilano SottoZero", la prima corsa invernale della città

La Stramilano raddoppia. Domenica 3 dicembre va infatti in scena la "Stramilano SottoZero", la prima edizione invernale della corsa più famosa d’Italia. "Migliaia di appassionati sono attesi a CityLife per una domenica all’insegna del divertimento e della vita attiva sfidando anche le basse temperature perché chi corre non si ferma mai", hanno annunciato gli organizzatori.

"Stramilano SottoZero è pensata per dare inizio a una nuova stagione sportiva e inaugura un percorso inedito approdando tra i palazzi più alti di Milano, nell’area urbana di CityLife. Il percorso su cui si svolge la manifestazione è un circuito chiuso di 5 Km che vede il punto di partenza in Via Stratos, passa poi da Piazzale Giulio Cesare e Via Colleoni e taglia il traguardo nello stesso punto da cui prende il via la gara. Armati di felpa e cappellino, tutti i corridori di Stramilano Sottozero proveranno il brivido di vivere in prima persona la nuova edizione invernale, al termine della quale riceveranno l’ambita medaglia SottoZero", si legge nella nota di presentazione della gara.

Diversamente dalla gara primaverile, "Stramilano SottoZero" prevede due corse: la 10 Km Fidal Competitiva, dedicata ad atleti e professionisti con partenza alle 9.30, e 5-10 Km ad andatura libera, la corsa a ritmo libero per tutti gli appassionati, grandi e piccini, che prende il via alle 10.30. Un percorso adatto alle capacità di tutti i partecipanti, dai più sportivi che potranno scegliere l’itinerario da 10 km alle famiglie con bambini a cui basteranno 5 km per tagliare il traguardo. Il villaggio atleti sarà situato in piazza Burri, nel quartiere CityLife, dove domenica 3 dicembre a partire dalle 7 fino alle 10:30 i partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale. I pacchi gara saranno disponibili già da venerdì 1 dicembre dalle 12 alle 19 e sabato 2 dicembre dalle 10 alle 19 presso Fior di Roccia in Via Repubblica Cisalpina 3.

"Stramilano è una delle manifestazioni sportive più importanti di Milano e siamo contenti e orgogliosi che quest’anno gli appuntamenti siano due. Stramilano Sottozero è un’occasione unica per una città sempre in movimento, che non si fa certo fermare dalle basse temperature, ma che, al contrario, invita runner esperti e atleti amatoriali a condividere il valore dello sport, che da sempre insegna a tutti l’importanza di stare insieme”, hanno dichiarato Andrea Alzati e Michele Mesto, organizzatori di Stramilano e Stramilano SottoZero. “Siamo davvero emozionati per questo debutto ma siamo sicuri che la città di Milano ci accoglierà con il solito entusiasmo e la solita voglia di corsa - hanno concluso - che da oltre cinquant’anni caratterizza l’appuntamento primaverile".

Per iscriversi all'evento basta cliccare su www.stramilanosottozero.it e selezionare la gara a cui si vuole partecipare.