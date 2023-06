Street art masters - stik, blek le rat, invader, shepard fairey, miaz brothers

Street Art Masters è il nuovo appuntamento presentato da Wunderkammern nei suoi spazi

milanesi in via Nerino 2. Si tratta di un’interessante e articolata mostra collettiva che vuole

riflettere sulle complessità legate ai linguaggi della Street Art. In mostra i nomi più importanti

e rappresentativi della storia di questo movimento: Blek le Rat, Invader, Shepard Fairey,

Stik oltre i Miaz Brothers, artisti che da anni si mettono in gioco a colpi di sticker, stencil,

marker, bombolette spray e tessere di mosaico, per promuovere il loro inedito linguaggio che

sta conquistando la scena internazionale.

Per alcuni l’arte urbana è un modo di protestare contro discriminazioni sociali, politica,

istituzioni e proprietà privata, per altri semplicemente una forma di espressione libera senza

alcun filtro. Ad oggi, infatti, possiamo dire che i topi di Blek le Rat da cui l’artista prende il

nome “rat” che è anche anagramma di “art”, lo sguardo di André The Giant di Shepard Fairey

(OBEY) nelle cui opere è sempre presente un forte messaggio politico, il personaggio del

videogioco di Space Invader e gli omini stilizzati di Stik - uno dei più giovani artisti in mostra

per la prima volta alla Wunderkammern - sono iconici in tutto il mondo.

In allestimento sarà presentata al pubblico milanese una ricca selezione di opere inedite:

pezzi unici o a tiratura limitata che spaziano dai supporti in tela alla carta. Il piano superiore

della Galleria inoltre ospita una raccolta di ritratti del noto duo italiano Miaz Brothers, artisti

che hanno appreso l'utilizzo dell’aerografo - strumento affine alla bomboletta spray - dai

grandi Maestri della Street Art ma ne hanno stravolto natura e funzione. La pittura aerosol,

insieme allo stencil, è una delle tecniche preferite dagli artisti di strada perché offre loro la

possibilità di replicare molto velocemente la stessa immagine sui muri (spesso realizzata

senza autorizzazione), ma i Miaz Brothers diventa uno strumento da usare con precisione e

abilità tecnica. Le loro opere così realizzate, quindi non più immediate, acquisiscono una

diversa ricezione ed elaborazione.



Media Partner: FACE Magazine.it

Wine Partner: Masciarelli Tenute Agricole



INFO MOSTRA

Artisti: Blek le Rat, Invader, Shepard Fairey, Stik, Miaz Brothers

Titolo: Street Art Masters

A cura di: Giuseppe Pizzuto

Date: 31 Maggio – 24 giugno

Orari di apertura: lun – sab, 10-14 e 15-19



WUNDERKAMMERN

Via Nerino, 2, 20123 Milano

www.wunderkammern.net

wunderkammern@wunderkammern.net

Tel. +39 02 8407 8959



UFFICIO STAMPA

Studio Martinotti



Tel. +39 348 746031