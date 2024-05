Street food festival a Cernusco

Dal 10 al 12 maggio Tipico Eventi torna a Cernusco sul Naviglio, quest’anno portando il format più amato di sempre: il gustosissimo Street Food Festival! Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa. Parco Trabattoni verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, di ottima musica e di tanto divertimento per tutti!



La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 23.30



Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef nazionali ed internazionali, con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli.



Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento!

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Venerdì sera, ore 21.00, CAG LABIRINTO CERNUSCO presenta “Trab on my mind” live music & dj set. Sabato sera interamente dedicato al CPM Music Institute di Milano: si parte alle ore 20.00 con “CPM Show Case Finale”, si continua alle 20.45 con “Opening Croccanti” e alle 21.00 inizia il concerto “Future Nostalgie”. Infine imperdibile l’appuntamento musicale di domenica sera, ore 21.00, con VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90®, il format ufficiale dedicato agli anni novanta.



L’ingresso all’evento è sempre gratuito!

Passate a trovarci, vi aspettiamo!



Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “CERNUSCO SUL NAVIGLIO - STREET FOOD FESTIVAL”



Evento organizzato in collaborazione con la Proloco di Cernusco sul Naviglio