Street food, sfilate e animazione in uno speciale villaggio medioevale

Da venerdì 8 marzo a domenica 10 marzo a Busto Garolfo arriva una speciale festa di primavera con street food e attività per le famiglie in uno speciale villaggio medioevale aperto a tutti.

La festa

In occasione della festa di primavera in programma, i visitatori potranno partecipare ed assistere a scontri tra contrade, sfilate e animazioni per bambini.

Numerose bancarelle animeranno inoltre le vie circostanti, con ottimo street food e artigianato locale.

Ingresso gratuito.