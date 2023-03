Strong as metal, rebel as rock, woman as music.

A hardrock female party.



Il 2 aprile 2023 al Barrio’s Live, in p.le delle Donne Partigiane a Milano, si terrà una serata interamente dedicata al rock e al metal di stampo tutto femminile, per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne.

Sul palco si alterneranno nell’ordine: Shaskull, Violafuel, Missklang.

Violafuel: Accendono i palchi di tutta Italia dal 2013 con il loro rock alternative/indie (nel senso di “indipendente”, meglio specificare!). Il loro sound è grintoso e “quadrato”. Cantano solo inediti in inglese, ispirandosi agli anni ’90 del grunge e del cantautorato di matrice americano, senza disdegnare però aperture “catchy”.



Missklang: già dai primi brani inediti hanno scelto di scrivere testi in italiano, anche se le loro influenze spaziano in ambito internazionale. Nel 2021 esce Piccolo Mostro, il secondo singolo distribuito da Universal Music Italia dopo Elettrica, del 2019. Chiara alla voce, Ale alla chitarra, Gre al basso e Gloria alla batteria per un suono rock diretto e compatto.



Shaskull: nate praticamente un anno fa, dopo essersi incontrate non si sono più fermate. Apriranno la serata e vi faranno saltare con le loro cover di System of A Down, Rage Against The Machine, Metallica e altri capisaldi del rock e del metal, in attesa di uscire coi loro pezzi inediti. Si consiglia preparazione atletica.



Ogni cambio palco avrà come protagonista Non Una Di Meno, rete transfemminista attiva in tutta Italia, che parlerà delle proprie iniziative sul territorio e sarà presente con uno stand informativo e di merchandising.

Una domenica imperdibile per ricominciare la settimana in grinta!



L’ingresso è a offerta libera e tutto il ricavato andrà a sostegno delle lotte della rete

Non Una Di Meno Milano.



Si comincia alle 19.30.

Profili social FB/IG:

https://www.facebook.com/ViolaFuel https://www.instagram.com/violafuel/

https://www.facebook.com/missklang/; https://www.instagram.com/missklang/

https://www.facebook.com/search/top?q=shaskull https://www.instagram.com/shaskull/



https://www.instagram.com/shaskull/nonunadimenomilano