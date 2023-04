A Milano l’evento conclusivo del Progetto Scuole, con tanti appuntamenti dedicati a bambini e famiglie

Contribuire ad educare le nuove generazioni al rispetto del Pianeta e all’uso consapevole dell’energia, con un’attenzione particolare al cambiamento climatico e agli elementi terra, aria e acqua: questo l’obiettivo del progetto educativo “Odiamo gli Sprechi” dedicato alle scuole ideato da E.ON (in collaborazione con Pleiadi e Meteo Expert) e proposto agli studenti italiani fin dal 2016.

L’edizione di quest’anno, che ha coinvolto in totale oltre 700 classi e circa 17.000 studenti, si concluderà con l’appuntamento di Milano, presso il Museo di Storia Naturale e i Giardini Pubblici Indro Montanelli, il 21 e 22 aprile.

Il venerdì sarà dedicato agli alunni e agli insegnanti che quest’anno hanno preso parte al progetto con la propria classe, mentre il sabato le iniziative saranno aperte al pubblico e fruibili da chiunque desideri prendervi parte in modo gratuito.

I più giovani, insieme alle proprie famiglie, potranno così partecipare a piacevoli attività pratiche, scoprendo i segreti delle forze che popolano il nostro Pianeta. Per tutti i presenti sono previsti allestimenti con giochi interattivi e spettacoli con suggestivi effetti visivi, per regalare delle giornate all’insegna del divertimento e della sostenibilità.

Dalle 10.00 alle 18.00 sono previste attività con i “Tavoli del Making” per scoprire i segreti dell'elettricità e sperimentare la costruzione di un circuito elettrico, insieme ad alcuni exhibit, macchine interattive e modulabili che offrono la possibilità al visitatore di osservare, sperimentando con le proprie mani, fenomeni scientifici.

Dalle 11.30 alle 12.30, poi, si terrà l’Energy Show, in cui Andrea Giuliacci, professore di Fisica dell'Atmosfera dell'Università di Milano Bicocca e meteorologo Meteo Expert, svelerà i segreti dell’energia tramite una serie di esperimenti volti ad approfondirne forme e fonti e a scoprire gli equilibri e le trasformazioni che essa può subire.

Gli appuntamenti pomeridiani invece vedranno la messa in scena, presso i Giardini Indro Montanelli, di uno spettacolo teatrale dal titolo “Elio, Nami e il segreto di Filly” sia alle 15.00 sia alle 17.00.

Una bellissima occasione che offre la possibilità di dedicare alcune ore, in compagnia e divertendosi, a ciò che ci è più caro: il nostro Pianeta.

Un progetto dedicato ai più giovani per sensibilizzare la tutela del proprio Pianeta

E.ON, tra i principali operatori energetici italiani per la fornitura di luce, gas e soluzioni green, annovera, tra i suoi scopi, quello di guidare la transizione energetica, anche attraverso l’educazione delle nuove generazioni.

Poiché bambini e ragazzi rappresentano il futuro, è cruciale che questi comprendano, fin dalla tenera età, l’importanza di prendersi cura dell’ambiente che ci circonda; per fare ciò, è utile offrire loro gli strumenti per imparare ad assumere comportamenti virtuosi e poter far fronte al cambiamento climatico.

Per trasmettere loro l’importanza di ogni piccolo gesto per fare la differenza, è efficace coinvolgere direttamente i più giovani, stimolando la loro naturale curiosità, facendoli divertire e creando occasioni di partecipazione attiva.

Perseguendo tale obiettivo E.ON, già dal 2016, promuove l’iniziativa di sensibilizzazione “Odiamo gli Sprechi”, un'interessante opportunità di confronto sui temi della sostenibilità, del cambiamento climatico e della salvaguardia del Pianeta, che si rivolge alle scuole primarie e secondarie di tutta Italia.

E.ON si impegna a supportare gli insegnanti, fornendo strumenti utili per approfondire temi legati alla sostenibilità, all’ambiente e all’educazione civica, come schede didattiche, quiz e molto altro ancora.

L’iniziativa è parte di un impegno più ampio. L’azienda, infatti, si propone di creare il più grande Movimento di persone legate da un obiettivo comune: rendere l’Italia più verde.

Prendersi cura dell’ambiente per un’Italia più verde: il roadshow

Nel percorso verso la realizzazione di un futuro sempre più sostenibile, E.ON ha ben chiaro il ruolo che rivestono le azioni quotidiane dei singoli individui e, soprattutto, delle giovani generazioni.

Seguendo questo punto di vista, l’azienda reputa fondamentale continuare ad ideare iniziative educative, utili per aiutare i giovani di oggi a diventare gli adulti consapevoli di domani.

Partendo da tale prerogativa, l’edizione del Progetto Scuole “Odiamo gli Sprechi” di E.ON ha visto anche la realizzazione di un roadshow territoriale che, nelle ultime settimane, si è spostato toccando 4 città d’Italia: Padova, Mirano, Novara, Brescia.

Tappa dopo tappa il tour ha raggiunto le giovani generazioni di oggi sul territorio, ingaggiandole con esperienze volte alla sensibilizzazione e alla cura dell’ambiente circostante.

Inoltre, per l’anno scolastico 2022/2023 E.ON ha ulteriormente sviluppato il proprio portale gratuito dedicato alle scuole, pubblicando un Green Book che ha lo scopo di trasformare gli studenti in Green Detective, impegnati a scoprire i segreti dell’ambiente e imparare come prendersene cura.

Un’attività didattica coinvolgente: bambini e ragazzi hanno partecipato direttamente, diventando parte integrante dell’attività; hanno, infatti, vestito i panni di investigatori della propria zona, scrivendo, inoltre, il capitolo finale del Green Book.

Visitando il sito dedicato al Progetto Scuole di E.ON “Odiamo gli Sprechi” è possibile scoprire di più riguardo al progetto.