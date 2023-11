Studiare o lavorare in Australia? Il primo evento dedicato all’orientamento

Un appuntamento aperto a persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni, durante il quale ci si potrà confrontare individualmente con oltre 10 realtà universitarie australiane



A Milano, il 23 novembre, si terrà Study Australia University Expo, il primo evento interamente dedicato all’orientamento per vivere al meglio un’esperienza dall’altra parte del mondo. L’appuntamento è promosso da Study Australia by Centro Studi Fiera, realtà milanese operante da oltre 20 anni nell’istruzione internazionale e rappresentante ufficiale, in Italia, delle maggiori università australiane, scuole d'inglese e scuole professionali.



Study Australia University Expo si terrà il 23 novembre, al Westin Palace Milan di piazza Repubblica, dalle 16 alle 19.30. L'evento permetterà ai partecipanti di confrontarsi individualmente con oltre 10 realtà universitarie australiane, fornendo un servizio di consulenza gratuito, con un focus sui differenti programmi come lauree, master, PhD, borse di studio, ma anche su consigli pratici, prodotti di credito e strumenti finanziari utili per facilitare il sostentamento all’estero.



Le 11 Università

Le Università aderenti all’iniziativa del 23 novembre che andranno a comporre i panel degli incontri diurni saranno le seguenti: Curtin University; Edith Cowan University – Ecu; Monash University; Macquarie University – Mq; Royal Melbourne Institute of Technology- RMIT; The University Of Melbourne; The University Of Sydney; Torrens University Australia; University Of Western Australia -Uwa; University Of Queensland - Uq; Western Sydney University - Wsu



Delle università partecipanti ben 5 sono state annoverate nei primi 100 posti della QS World University Rankings 2024, che classifica le migliori università al mondo, ponendo l’accento sull'occupabilità e sulla sostenibilità.



La partecipazione all'evento sarà gratuita e aperta a persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni, fino ad esaurimento posti e previa registrazione, disponibile al seguente link.