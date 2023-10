Stuporosa di francesco marilungo al danae festival di milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Continua a ottobre la ricca circuitazione nazionale delle produzioni artistiche di Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza, fondato a Napoli nel 2003 da Gennaro Cimmino. Si comincia con Francesco Marilungo, danzatore e coreografo di talento che lo scorso 9 ottobre ha portato in scena lo spettacolo Alexandros, al Festival LuminOsa di Milano, e che continua la tournée con Stuporosa, una performance evocativa sull’elaborazione del lutto e l’inevitabile manifestazione del dolore. Dopo il debutto nazionale il 15 settembre a Short Theatre, il lavoro di Marilungo rientrerà nella programmazione milanese del Danae Festival il 24 e 25 ottobre al Teatro Out Off (ore 21:30). In Stuporosa, seguendo in maniera tangente il principio del pathos ideato da Roland Barthes, si percepisce la costante tensione verso una perdita di controllo, verso un’espressione parossistica del dolore che si sviluppa attraverso un codice coreografico comune. Le cinque performer (Alice Raffaelli, Barbara Novati, Roberta Racis, Francesca Linnea Ugolini, Vera Di Lecce) cercano di recuperare un senso di collettività, una ritualità, di instaurare nuove forme di mutuo soccorso, sussurrando antiche formule magiche, rievocando danze tradizionali e cantando una ninna nanna salentina: la ninna nanna e il lamento diventano forme rituali strettamente connesse. Come la prima accompagna i bimbi dalla veglia al sonno, così la seconda permette di favorire il passaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti. PRENOTAZIONI FRANCESCO MARILUNGO - STUPOROSA 24 e 25 ottobre 2023, ore 20:30 Teatro Out Off | Danae Festival – Milano INFORMAZIONI 081.245.74.15/335.70.46.743 info@korper.it - www.korper.it