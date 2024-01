Sumisura season launch at Spazioserra

suMISURA

2024 Season Launch

sabato 20 gennaio dalle ore 18:30

stazione ferroviaria Milano Lancetti



spazioSERRA è lieto di invitarvi al party di lancio della nuova stagione espositiva suMISURA. Il titolo si ispira alle caratteristiche proprie di spazioSERRA, uno spazio espositivo per l’arte contemporanea, che si presenta come elemento architettonico in un contesto misurato e costruito su regole, distanze e rapporti. All* artist* selezionat* è stato richiesto di analizzare tale luogo, al contempo contenuto e contenitore, dove quotidianamente le stesse regole che lo costituiscono vengono enfatizzate, sfruttate, deformate, rimodellate e talvolta annullate.



La performance Coriandoli di Nicola Rossini inaugura la stagione espositiva 2024 di spazioSERRA, suMISURA. L’evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo catalogo della stagione espositiva 2022/23 unpostoIMPOSSIBILE e gli sponsor che supportano il progetto. Ad accompagnare la serata vinello dell* nostr* amic* di Tipografia Alimentare, stuzzichini e DJ set di yyou e Fightingdiscontinha. Dalla collaborazione con yyou è nata una traccia realizzata a partire dai suoni campionati da Rossini, che aprirà il dj set.



Ore 18:30 | Performance Coriandoli di Nicola Rossini



Ore 20:00 | Presentazione della stagione espositiva 2024 suMISURA e catalogo della stagione 2022/23 unpostoIMPOSSIBILE



Ore 20:15 - 22:00 | Aperitivo e DJ set di yyou e Fightingdiscontinha