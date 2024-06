Summer partner: il primo party della consulenza italiana

Buongiorno consulenti, speriamo di trovarvi bene.

L'estate è alle porte, chiudete le call e bloccate tutti gli slot di Venerdì 19 Luglio perchè stiamo per annunciarvi una sorpresa...

È in arrivo il primo summer party della consulenza: "Summer Partner"!

Topic? Relax e svago, unico KPI ildivertimento. Un luogo magico dove potrete gustare un drink con i compagni di progetto, incontrare ex colleghi senza parlare di strategie aziendali lasciandovi trasportare dalla musica, dalle attività, dai meme di Consulenza Confusa e dalla splendida vista mar...ehm idroscalo! (va beh a Milano è il massimo che potevamo fare!)



Ci saranno anche degli Special Guests:

Gli Autogol: Pronti a farvi ridere imitando Max Allegri davanti al vostro partner

Lo Zoo di 105: Per creare il mix perfetto di intrattenimento che farà impallidire qualsiasi presentazione PowerPoint.

Vi aspettiamo ed è vietato mancare con scuse tipo: "sono ooo"!!!

DOVE?

Mood Live Milano Idroscalo, Via Circonvallazione Idroscalo tribune, Segrate 20058

QUANDO?

Venerdì 19 Luglio



Dalle 19:15 alle 22:00 aperitivo, dalle 22:30 alle 02:00 serata