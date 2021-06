Supereroi verdi: mini orto camp

Tutti all’orto! Fondazione Cotica è lieta di presentare il calendario delle attività estive per bambini e famiglie nell’orto di Cascina Cotica.



Un mini camp in collaborazione con l'associazione ADMaiora presso l'orto della Cascina, in via Natta 19 a Milano.



Quando: 14/17/21/24/28 giugno h 9.00/12.00

Dove: c/o Cascina Cotica

Per chi: bambini da 6 a 11 anni

Capienza: circa 14 bambini, nel rispetto del dpcm in vigore

Descrizione: Chi l'ha detto che i supereroi esistono solo nei fumetti o in TV? Le piante sono davvero zeppe di poteri sorprendenti che farebbero invidia anche al più forte dei supereroi. Non ci credi? Iscriviti alle mattine dell'ORTO CAMP in CASCINA COTICA e con tanti esperimenti e giochi a tema scoprirai la meraviglia del mondo vegetale. L'aia della cascina e il nuovissimo orto didattico sono pronti ad ospitare tutti i botanici in erba desiderosi di divertirsi all'aria aperta, di seminare, piantumare e capire quanto questi supereroi verdi siano preziosi.



GIORNATE:

• lunedì 14/6: POTERI ALLE PIANTE, cure e pigmenti magici

• giovedì 17/6: SPEZIE SPAZIALI- spezie nel piatto

• lunedì 21/6: BOTANIC SHOW- piante da spettacolo

• giovedì 24/6: LA CASCINA E IL FAGIOLO MAGICO-trucchi dei legumi

• lunedì 28/6: GREEN REVOLUTION- piante contro i cambiamenti climatici



****

Contributo: 20€ a incontro, se ti iscrivi a tutte e 5 le giornate 90€  (Sconti speciali per i soci Coop e Delta Ecopolis: 80€)

Iscrizioni: Puoi passare all’orto in Cascina-> giugno: il mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

Oppure se sei socio Coop nel centro commerciale Bonola presso l’ufficio soci Coop. Aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00

Info: spaziotempomilano@gmail.com / 3493917847

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...