Milano sushi festival, sotto la Madonnina la 'sagra' di onigiri, uramaki, rolls (e tanto altro)

Un angolo di Giappone a Milano. Da giovedì 21 a domenica 24 ottobre in piazza Città di Lombardia si terrà la seconda edizione di "Milano sushi festival", kermesse gastronomica dedicata al piatto simbolo della cucina giapponese.

Per quattro giorni - spiegano gli organizzatori - "si potranno gustare e scoprire la cucina del Sol Levante, fra le più importanti al mondo, alternando agli assaggi i numerosi appuntamenti culturali e di intrattenimento organizzati dall'associazione italiana dei ristoratori giapponesi che ha coinvolto anche il Manga Festival: dalla cerimonia del tè, con degustazione di tè matcha, alla vestizione del kimono con la partecipazione di Tomoko Hoashi, dalle performance artistiche di Yoshiko Kubota - che dipinge con gli alimenti - ai concerti del quartetto Shinobu Kikuchi & Friends, sino ai live cooking show di Claudio Sadler e Roberto Okabe".

L’evento, organizzato da Arte del Vino, vedrà la partecipazione di alcuni dei ristoranti giapponesi di riferimento a Milano. Finger’s Garden proporrà al pubblico una ricca e variegata selezione di sushi e rolls, lo storico ristorante Osaka bento e onigiri, Gamy Robata & More barbecue in stile nipponico, Pop Dog Street Food i takoyaki - le gustose polpettine di polpo -, Maido gli okonomiyaki, le frittelle agrodolci caratteristiche dello street food giapponese. E ancora gli uramaki di Sushita, il riso e curry in stile giapponese di Kare No Kuruma e i ravioli al vapore di Gong Express.

Venerdì 22, alle 19, un appuntamento molto atteso: l’apertura della botte di sake a opera di Hirazawa Minoru - noto come Shiro -, fondatore della ristorazione giapponese a Milano e vicepresidente Airg.

“Sono molto felice di poter realizzare la seconda edizione di Milano Sushi Festival - il commento di Marco Ramunno, founder di Arte del Vino -. Ringrazio tutti i ristoratori che hanno aderito con entusiasmo, gli espositori e i partner che ci sostengono, Kyoko Higuma, socio fondatore di Airg, e Annalena De Bortoli per la preziosa collaborazione sul programma culturale. Finalmente dopo questo lungo periodo di fermo forzato, ritorniamo a organizzare eventi in presenza: aspettiamo tutti i fan della cucina e della cultura nipponica per trascorrere quattro giorni all’insegna delle affascinanti tradizioni del Sol Levante”.

L'ingresso al festival - con green pass obbligatorio - costa 5 euro, mentre gli assaggi partono da 3 euro. Giovedì gli stand saranno aperti dalle 15 a mezzanotte, mentre venerdì, sabato e domenica l'appuntamento è dalle 12.

