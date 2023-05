Symposium medicina dei sistemi - il paziente del futuro

Dall’analisi del microbioma intestinale alla nutraceutica, dal ruolo dell’empatia nel rapporto medico-paziente agli esosomi come nuova frontiera della scienza, dalla low dose therapy fino alla metabolomica: questo e molto verrà trattato in occasione dell’appuntamento in diretta streaming dalla Sala Napoleonica dell’Università Statale di Milano il prossimo 20 maggio. Tra gli ospiti presenti Umberto Solimene, direttore del WHO (World Health Organization) Collaborating Center for Integrative Medicine, e Alessio Fasano, professore di Pediatria presso la Medical School di Harvard. “Evidenziare i tratti distintivi del paziente del futuro darà l’opportunità di individuare modelli di cura più appropriati e nuove soluzioni terapeutiche”, afferma Alessandro Pizzoccaro, presidente e fondatore di Guna, azienda leader nel settore delle medicine omeopatiche e sostenitrice dell’evento.