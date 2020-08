Syntax ensemble - Primo concerto della seconda stagione

Riprende l'attività del Syntax Ensemble con il primo concerto della seconda stagione.



Programma:

Philippe Leroux - Postlude à l’épais (10') per flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte



Ivan Fedele - Haru Haiku (18') per soprano, clarinetto, percussioni, violoncello



Evis Sammoutis - Secret Garden (6')per flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte, percussioni



Andrea Portera - Il viaggio della madre (15') per soprano, flauto, clarinetto, pianoforte, percussioni, violino, violoncello