Tac: il teatro ritorna a scuola

Ritorna il Teatro a Scuola con il progetto TAC - TeatroAttivaCultura – ideato dall’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano e promosso dal MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) che propone di trasformare la scuola in un centro di educazione e cultura diffusa, a disposizione della cittadinanza, con una serie di incontri, laboratori, mostre e spettacoli volti a promuovere l’inclusione sociale.



Dopo la lunga pausa delle attività culturali per le limitazioni che le scuole hanno dovuto mettere in campo per le misure di prevenzione, si ritorna a gran voce e con tanta grinta con lo spettacolo d’improvvisazione “Le 10 cose” della compagnia teatrale La Balena.



Due incontri gratuiti, il 10 giugno, alle 20 e alle 21.30, presso gli spazi della Scuola media Puecher di Milano in Via Castellino da Castello n. 9.

Lo spettacolo nascerà insieme al pubblico. La platea darà 10 spunti su un tema che verrà svelato poco prima dell'inizio dello show. Nasceranno così 10 idee, 10 storie inedite create dagli improvvisatori, tutte da ridere.

Gli attori intrecciano scene, reti capillari di legami, scambi, azioni e reazioni che il pubblico scorge prima da lontano, poi sempre più in profondità immergendosi e mescolandosi nelle storie.



Per poter partecipare è necessario prenotare e il divertimento è assicurato!



TAC vede così la scuola: uno spazio di sperimentazione aperto a tutti, è la scuola oltre la scuola, polo culturale, motore di rinnovamento, luogo di apprendimento condiviso in cui associazioni multiculturali, cittadini, educatori, docenti e alunni lavoreranno insieme per consolidare la coesione sociale, favorire l'integrazione, educare al senso di comunità.



“Siamo davvero emozionati di riprendere le nostre attività extrascolastiche dopo questa lunga pausa. Dice Anna Teresa Ferri, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni. Il progetto TAC, inziato nel 2019, poi interrotto, riprende ora con più carica che mai. L’idea è quella di restituire alla comunità uno spazio che le appartiene e usare la scuola come modello, catalizzatore e promotore di inclusione, attraverso eventi culturali, laboratori di arti e mestieri, e produzioni artistiche aperte non solo ad alunni o insegnanti, ma a tutti i cittadini”.



Lo spettacolo “Le 10 cose” infatti è solo il primo appuntamento, a seguire, nei mesi di a settembre e ottobre, si avranno una serie di spettacoli teatrali, mostre fotografiche e molto altro, il tutto per confluire nel convegno sul teatro, dove parteciperanno registi ed esperti del settore per discutere del Teatro come strumento al servizio della didattica.

