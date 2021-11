Tanguera - tango y musica

Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 20:45 all'EcoTeatro di Milano, torna in scena lo spettacolo Tanguera del coreografo Luciano Padovani.



Padovani riporta in scena il tango, quello vero, autentico, coniugato – come sua abitudine ormai - con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. I fianchi si toccano, le gambe si incrociano con precisione. I piedi si muovono all’unisono. I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos...”: tenerezza, desiderio e tanta passione, il tango è metafora della vita e dell'amore.

In scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed interpretata dal trio Tango Spleen - pianoforte, bandoneon e violino - ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, che suonerà brani di tango classici da Pugliese al più conosciuto Piazzolla.

Sul palcoscenico un formidabile cast di danzatori: Loredana De Brasi, Samuele Fragiacomo, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi

Luciano Padovani ha all’attivo molte creazioni con Naturalis Labor, gruppo da lui fondato nel 1988. Lo stile della compagnia deve molto alle esperienze carlsoniane e alla danza francese, ma da qualche anno ha iniziato a realizzare incroci e suggestioni tra la danza e il tango, già sperimentati con successo anche da coreografi argentini come Ana Maria Stekelman o dall' étoile Julio Bocca.

Venerdì 12 novembre ore 20.45

EcoTeatro

Via Fezzan 11 - Milano

www.ecoteatro.it

Info Line 0282773651

Biglietti 20 ridotto /25 euro intero



Ideazione e coreografie Luciano Padovani

Tangueros Loredana De Brasi, Samuele Fragiacomo, Roland Kapidani, Roberta Morselli, Elisa Mucchi

Musica dal vivo Trio Tango Spleen

Mariano Speranza pianoforte e voce

Francesco Bruno, bandoneon

Davide Simonelli, violino

Luci Thomas Heuger

Costumi Le Chat Noir



Con il sostegno di Mibact / Regione Veneto / Comune di Vicenza / Arco Danza Video al momento non disponibile.