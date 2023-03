BABS è lieta di ospitare dal 24 gennaio 2023 la personale di Tania Pistone, L’alfabeto possibile, a cura di Paola Stroppiana: l’artista presenta gioielli e dipinti, molti dei quali inediti, posti in serrato dialogo.

I gioielli di Tania Pistone esprimono, in piena coerenza con la sua pittura astratta ma non minimalista, un accentuato senso plastico impostato sull’abbinamento di una struttura semplice in metallo prezioso - una fascia, un nastro che compie volute, lunghe aste irregolari - ad un’altra complessa, di stratificazione e agglomerazione data dall’incisione e dall’applicazione di smalto.