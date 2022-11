Tavola rotonda: per una didattica a prova di futuro

Di scuola, futuro, innovazione e sostenibilità si parlerà con docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado e gli operatori del mondo dell’educazione. A loro sarà infatti rivolta "Per una didattica a prova di futuro", tavola rotonda che si terrà all'ADI Design Museum sabato 12 novembre dalle 11.30 alle 13.00, nell'ambito delle iniziative organizzate da Fondazione Golinelli e Paco Design Collaborative per la Milano Digital Week.

Partendo da un approccio multidisciplinare alla didattica che integri creatività, scienza, digitale e design, nella prima parte saranno presentati casi studio reali da:

Stefano Anfossi ed Elena Marengoni, Founder e Senior Designer di PACO Design Collaborative; Lucia Tarantino, program manager didattica di Fondazione Golinelli; Andrea Carnevale, Chief Marketing and Business Development Officer di Pigna; Alice Cagna, responsabile dei laboratori di MUBA – Museo dei Bambini di Milano.

Nella seconda si darà spazio ad una riflessione condivisa e aperta alle domande e ai contributi del pubblico presente. Si potrà assistere alla tavola rotonda sia in presenza che da remoto.



L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione su eventbrite