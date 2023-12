Teatro canzone al femminile: ad alta luce teatro arrivano "le belle di notte"

Venerdì 15 e Sabato 16 Dicembre alle ore 20.30 ad Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190, Milano) va in scena “Le belle di notte – Noi due e le altre”, di e con Susanna Gozzetti e Cecilia Vecchio. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2023/2024 di Alta Luce Teatro, “Urla e biancheggia il mar”.



Protagonista di questo spettacolo una compagnia di guitte che cerca un luogo in cui esibirsi. Credono molto nel loro spettacolo, lo ritengono “un salvagente per la gente” che ha dimenticato che la poesia e il teatro salveranno il mondo. Ci credono a tal punto da contattare un fantomatico produttore francese, Monsieur Biarritz.



Un viaggio nel passato che ricorda donne di ogni rango e di ogni parte del mappamondo: Marylin Monroe, Marlene Dietrich, Gemelle Kessler e Ave Ninchi, per citarne alcune.



Tutto questo (e molto di più) è “Le belle di notte. Noi due e le altre” è un progetto di Teatro canzone tutto al femminile, con un repertorio che va dagli anni 20 agli anni 70. Il tutto, costellato da una divertente carrellata di canzoni e sketch tratta da famose commedie musicali, senza mai prendersi realmente sul serio.