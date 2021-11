All'Elfo Puccini una programmazione ricca di spettacoli e di biglietti scontati

La stagione all'Elfo Puccini non è mai stata così ricca: dopo mesi di lockdown, finalmente il teatro torna ad ospitare il pubblico in presenza, con numerosi spettacoli da non perdere.

Scopri subito le offerte per i lettori di MilanoToday!

La programmazione

Il teatro di corso Buenos Aires propone un programma ricco di opere teatrali, come Grate di Chiara Stoppa, in scena dal 30 novembre al 5 dicembre e dedicato alla storia di Maria Chiara, una suora di clausura del convento delle clarisse di Milano, che ad un certo punto del suo percorso esistenziale ha compreso quale fosse la sua vocazione: isolarsi dal mondo per stargli più vicino. Decide così di raccontarcelo, anche per smontare i pregiudizi che abbiamo tutti nei confronti di chi ha fatto una scelta così radicale.

A seguire, Miracoli Metropolitani di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, che dal 30 novembre al 30 dicembre porta in scena tematiche quanto mai attuali come il rapporto con il cibo come forma di compensazione al dolore, come alienazione di un Occidente decadente e sovralimentato.

Ancora, Nel tempo che ci resta di Cèsar Brie, un racconto delle anime di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e Agnese Piraino Leto. Ricordano, denunciano, si interrogano, in un amaro viaggio attraverso quello che è successo prima e dopo la loro morte. Dalla lotta alla mafia alle vittime, dai tradimenti alle vicende personali e pubbliche.

Acquista subito i biglietti scontati e scegli il tuo spettacolo!

Condizioni

- I posti vengono assegnati dal Teatro Elfo Pucccini

- E' necessario presentare il Green Pass all'entrata del Teatro.

Come funziona l'offerta

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine con un codice da utilizzare sul sito del Teatro.

3) Stampa i biglietti o presentali in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso del Teatro la sera dello spettacolo che hai scelto.