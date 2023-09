Teatro in fasce per bambini 0-3 anni

Il primo programma di spettacoli teatrali pedagogici interattivi per piccolissimi attori in fasce da 0 a 3 anni, mamme e papà.

Dall'esperienza ventennale del Centro Amamente©, servizio di consulenza, ricerca, valutazione e intervento in neuropsicologia per l'età evolutiva e genitorialità a Milano, nasce una esperienza nuova e completamente immersiva, il TEATRO IN FASCE©, un Metodo in cui i bambini da 0 a 3 anni, grazie a un linguaggio scenico appositamente studiato e stimoli sensoriali scelti accuratamente dai nostri esperti, fanno esperienza diretta e apprendono attraverso i 6 sensi... il sesto? L'intelligenza Emotiva, pilastro per una vita felice e chiave della realizzazione personale secondo la Psicologia Positiva.

Il nostro Team di attori professionisti ed educatori specializzati porta in scena esperienze teatrali sempre nuove e semplici, all'interno delle quali i genitori e i bambini potranno fare esperienza del mondo attraverso suoni, sensazioni, colori, profumi, consistenze, situazioni e stimoli emozionali commisurati all'età del bambini, affinché tutti, grandi e piccolissimi, anche neonati, possano apprendere e crescere.

Con il metodo TEATRO IN FASCE© , le mamme e i papà potranno scoprire e imparare semplici tecniche e strategie pedagogiche, comprovate dalle ricerche in neuroscienze e dalla nostra esperienza con più di 30.000 famiglie e finalizzate ad accrescere e sostenere ogni giorno le abilità intellettive, attentive, percettive, emotive e sociali del bambino, prevenendo le difficoltà evolutive.

Gli spettacoli della stagione:

SABATO 23 e DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023

Giallo, rosso e... tu!

SABATO 14 e DOMENICA 15 OTTOBRE 2023

Come foglie d'Autunno

SABATO 11 e DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023

Il bosco magico

SABATO 15 e DOMENICA 16 DICEMBRE 2023

La notte di Natale



Sabato

ore 11.00 riservata a bambini 0-12 mesi

ore 16.00 e 17.00 riservata a bambini 12-36 mesi

presso Scuola dell'infanzia di via Sant' Uguzzone 8 a Milano

Domenica

ore 10.00 riservata a bambini 12-36 mesi

ore 11.00 riservata a bambini 0-12 mesi

presso Spazio Ululì, Via Giuseppe Candiani 71 a Milano



QUANTO COSTA

Biglietti singoli:

8,5€ + commissioni adulti

8,5€ + commissioni bambini



Prenotazione obbligatoria scrivendo a: segreteria@teatroinfasce.it Mostra meno