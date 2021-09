Al Muba il teatro per bambini diventa un gioco divertente

Dal 7 ottobre al 2 dicembre, tutti i giovedì, il Muba ospita degli incontri speciali per bambini, dedicati ai giochi e alla scoperta del teatro.



Il Teatro inteso come attività ludica e creativa viene offerto come occasione per comunicare, esprimere, sperimentare, scoprire e conoscere gli altri e se stessi, per maturare il proprio rapporto con il mondo giocando.

Gli incontri sono rivolti ai bambini tra i 6 e i 10 anni.

Come iscriversi

Per iscriversi visitare il sito dedicato.

