Al Teatro No'hma un nuovo spettacolo gitano

Prosegue con successo sia di pubblico in presenza sia di spettatori online la rassegna internazionale dedicata al “Teatro Nudo di Teresa Pomodoro”. Mercoledì 23 e giovedì 24 giugno lo Spazio Teatro No’hma sposta il proprio palcoscenico presso i giardini di Via Zanoia, adiacenti a via Orcagna 2, per fare largo - nel vero senso del termine - al nuovo spettacolo della compagnia francesce del Djungalo Teatro – Sinthan Tchavè, fondata dalla famiglia Hognon.

Il nuovo appuntamento

Un nuovo appuntamento “en plein air”, aperto alla città, fruibile da tutti senza biglietto di ingresso, come è consuetudine al No’hma, per un evento ancora una volta di condivisione artistica e culturale che restituisce il senso di comunità attraverso la suggestione e la forza del teatro. In questa cornice gli Hognon mettono in scena Mélodies Bohémiennes il nuovo lavoro fatto di canzoni originali che portano il pubblico alle origini nomadi di questa famiglia di artisti e alla riscoperta di una identità culturale che si affida esclusivamente alla memoria grazie a un racconto musicale teatralizzato, coinvolgente e surreale.

Marcel, Tatiana, Alexis e Anastasia, zingari saltimbanchi da generazioni, si raccontano, giocano, parlano con il pubblico proponendo una passeggiata musicale tra note e ricordi personali che danno vita e colore a un universo familiare dai contorni transgenerazionali.

Le loro melodie sono ricche di variazioni ritmiche e cromatiche e ci portano dai Dardanelli alle piantagioni di cotone dei Balcani. Il viaggio proposto ha il sapore dei lunghi spostamenti in carovana – la “vardinia” in lingua tzigana - e dei sentieri ricoperti d’oro e di polvere.

Mélodies Bohémiennes è la seconda presenza della famiglia Hognon allo Spazio Teatro No’hma. Nel 2017 aveva preso parte alla IX edizione del Premio Internazionale con Lettre à la Poule, spettacolo che aveva conferito loro la Menzione Speciale della Giuria degli Spettatori.