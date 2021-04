Al Teatro No'hma la magia di Hong Kong è in versione online

Per il settimo appuntamento della dodicesima edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro” il No’hma propone il teatro di Hong Kong, dopo i successi degli spettacoli provenienti da Corea del Sud, Gran Bretagna, Messico, Slovenia, Cambogia e Polonia.

Un palcoscenico virtuale

Il Teatro No’hma e il Teatro Horizon si uniscono per raggiungere il pubblico di tutto il mondo, accogliendo, in streaming e onlife, sul palcoscenico virtuale Lu-ting the Merman, una produzione gioiosa ed evocativa, ma anche intensa e drammatica, firmata Chan Chu- hei, attore e regista multi-premiato, nonché Artista dell’Anno nel 2017.

Lo spettacolo - presentato al Fringe Festival di Edimburgo nel 2014 e nel 2018 - narra il mito dei padri fondatori dell’antica Hong Kong, i Lu-tings, leggendaria tribù di tritoni vittima della violenta oppressione coloniale degli umani. Una parabola politica costruita con l’energia di un rituale. Una performance storica e comunitaria per narrare al pubblico eredità e tradizione.

Danza, musica e poesia

Nove attori, alcuni nascosti da teste di pesce - simbolo di tutte le vittime della tirannia - danno vita a un’elegante combinazione tra danza, musica dal vivo e poesia. Con questo evento il Teatro No’hma diretto da Livia Pomodoro crea un altro ponte, questa volta tra Oriente e Occidente, in nome di un teatro contemporaneo e di tradizione, aperto alle contaminazioni, capace di rispecchiare la vita e la società presentando culture e storie differenti per una platea sempre più internazionale che non conosce confini.

Lu-ting the Merman sarà visibile in streaming su tutti i canali social YouTube e Facebookdel teatro, da mercoledì 7 aprile alle ore 21.

Il prossimo paese in concorso per il Premio Internazionale “Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro” è il Giappone, in calendario dal 21 aprile.