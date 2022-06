Al teatro Rosetum le grandi imprese di Binda, Bartali e Coppi

Per la prima volta a Milano, nella corte del Centro Culturale Rosetum di Milano, arriva in scena “Una vita sui pedali”.

Fausto Coppi e Gino Bartali, due leggende divise dalla competizione ma unite da una profonda amicizia e dall’incontro con un altro grande campione, Alfredo Binda, che ne diverrà Commissario Tecnico. Tre attori cercano di raggiungere un traguardo fatto di parole, gesti ed emozioni, per raccontare le vite di questi campioni.

Tra risate, liti e lampi di genio, la creazione dello spettacolo diventerà lo spettacolo stesso.

Sul filo dell’equilibrio si attraverseranno spazi temporali e generi teatrali, per accompagnare il pubblico alla scoperta delle storie del passato. Riusciranno gli attori a tagliare il traguardo?



Il progetto è nato dall’unione di tre giovani artisti diplomati presso la Scuola Teatro Arsenale di Milano fondata da Marina Spreafico e Kuniaki Ida, basata sull’insegnamento di Jacques Lecoq.



Lo spettacolo è inserito nella Rassegna estiva “Chapeau!” promossa dal Centro Culturale Francescano Rosetum di Milano (Via Pisanello 1 – Milano).



Vi aspettiamo numerosi mercoledì 29 giugno alle ore 21.00, ingresso a… chapeau!

Per info e prenotazioni scrivere a info@rosetum.it



“Una vita sui pedali”

di e con Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato



spettacolo realizzato con il Patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, Castellania Coppi e Cittiglio