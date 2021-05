La Scala riapre con un concerto diretto da Chailly

In occasione del 75° anniversario della Scala ricostruita, lunedì 10 maggio il teatro riapre le porte al pubblico con un concerto del Coro e dell'Orchestra diretti dal Maestro Riccardo Chailly.

Il concerto sarà trasmesso da Rai Cultura l’11 maggio alle 12 in streaming su RaiPlay, raicultura.it e sul nostro sito; alle 16.45 in differita televisiva su Rai5; alle 20.30 in differita radiofonica su Radio3 e sul circuito Euroradio. Un’ulteriore ripresa è prevista su Rai5 il 27 maggio alle 21.15.

Il teatro simbolo di Milano riapre dopo quasi 7 mesi di chiusura: l'ultimo concerto risale infatti al 22 ottobre, prima del secondo lockdown.

Norme anti covid

La capienza della sala per i tre concerti raggiungerà un massimo di 500 posti tra palchi e gallerie, come previsto dalla normativa vigente.

I biglietti saranno in vendita esclusivamente online; la vendita in prelazione per gli abbonati dei posti di palco e della prima fila delle gallerie sarà aperta a partire da martedì 4 maggio alle ore 14, mentre l’apertura della vendita a tutti dei biglietti residui incluse le seconde file delle gallerie è fissata per giovedì 6 maggio, sempre alle 14.

