All'oltheatre di peschiera borromeo il nuovissimo spettacolo di physical theatre“legami”

COMUNICATO STAMPA I legami emotivi sono il “main concept” di questa rappresentazione teatrale. “Legàmi” che da componente distintiva dell’uomo, così fragile e fondamentale, è il comune denominatore che unisce e accomuna ognuno di noi. Nel corso della vita, almeno una volta, ad ognuno è sicuramente accaduto di vivere momenti emotivi che fanno rimanere col fiato sospeso, oppure di guardare le cose da un’altra prospettiva, di ribollire di rabbia o fremere di passione, di rimanere incantati e trascinati da situazioni apparentemente incantevoli e poi ritrovare il proprio “oceano emotivo” in tempesta. Sulla base di queste premesse ZaMagA porta in scena “Legàmi”, uno spettacolo completamente incentrato sull’analisi della varietà di relazioni e rapporti, che elevano gli esseri umani trasformandoli in persone: uomini e donne: uno show in cui corpi, anime, emozioni e passioni si incontrano e scontrano sul palco come nell’esplosività della vita umana. Tutto ciò che si intreccia prende una forma, e ogni forma lascia una traccia indelebile: questa è l’essenza dello spettacolo Legàmi che viene raccontata attraverso la proiezione in una prospettiva che utilizza lo spazio a disposizione in tutte le sue dimensioni usando salti, sospensioni, acrobazie, intenzioni e descrivendo storie di vita. Biografia compagnia Nel 2007 nasce la Compagnia ZaMagA Athletic Dancers da un desiderio di Marco Zanotti e Maria Agatiello. Inizialmente come un duo, la mission che si prefiggono è quella di creare una dimensione parallela in cui poter far immergere gli spettatori. Negli anni il duo si è fatto conoscere in Italia e all’estero partecipando a eventi, progetti televisivi, spettacoli teatrali, convention, crociere, spot pubblicitari e molto altro ancora. Le molte collaborazioni sono state fondamentali per la strutturazione del “linguaggio ZaMagA”, che si fonda sullo studio, sulla condivisione e sulla contaminazione di ogni genere di movimento. Dal 2016 il duo decide di espandersi e creare una vera e propria compagnia e da questo momento inizia il processo di formazione vera e propria che ad oggi conta 10 artisti. I “pilastri” su cui ZaMagA si fonda sono: le arti circensi, il teatro danza, l’athletic dance, la Break Dance e il macrocontenitore della danza. La maggior parte dei componenti, infatti proviene da un passato sportivo o danzereccio. Sono molti i progetti importanti che la compagnia vanta, tra cui: nel 2019 la partecipazione sul palco dal vivo come aeralist e performers durante il concerto di Andrea Bocelli e sempre nello stesso anno, la loro esibizione all’opening della finale di Italia’s Got Talent in diretta Tv. Nel 2020 (dopo lo scoppio della pandemia mondiale), hanno presenziato con le loro coreografie alla cerimonia per i mondiali di sci a Cortina. Parte della compagnia, nel 2022, ha partecipato ad un’importante produzione in Arabia Saudita e attualmente molti sono ancora i progetti che li vedono coinvolti, da quelli in ambito locale, a produzioni di rilevanza internazionale. La creatività ZaMagA non si limita ad “un momento di performance”, ma parte sempre dall’ideazione del progetto studiato ad hoc per il cliente, con il cliente. Coreografie Maria Agatiello Marco Zanotti Compagnia ZaMagA Athletic Dancers Regia Marco Zanotti & Maria Agatiello Costumisti Danila Torcoli e Elena Venditti Foto della locandina Asoli Chiara Grafico Sebastiano Giorgetti LEGAMI SHORT https://youtu.be/OfAKunl3Cbw Il trailer https://www.youtube.com/watch?v=ZnXfwktmYH8&t=188s ZaMagA Athletic Dancers Maria Agatiello e Marco Zanotti Direttori Organizzativi e Coreografi Compagnia ZaMagA Athletic Dancer info@zamaga.it www.zamaga.it Instagram https://instagram.com/zamagaathleticdancers_company?utm_medium=copy_link