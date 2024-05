Arturo Brachetti Solo: The Legend of quick change al Teatro Arcimboldi

Torna a grande richiesta Arturo Brachetti con “Solo: The Legend of quick change” il one man show del piu? grande trasformista al mondo! Solo è un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni, nelle cui 7 stanze oltre 60 personaggi prendono vita grazie alla magia di Arturo, maestro dell’imprevedibile.

Arturo Brachetti apre per gli spettatori le porte della propria casa, dando vita a fiabe e ricordi grazie al trasformismo, alle ombre cinesi, ai laser e al sand painting, in un caleidoscopio di luci, costumi e sorprendenti illusioni. Arturo porta in scena il meglio dell’arte italiana: eleganza, fantasia, amore per il bello, creativita? e ironia. Rappresenta un’immagine positiva dell’Italia del mondo, quella degli artisti, del cinema, dei grandi miti dello spettacolo.

Crea i suoi spettacoli attingendo alle stesse fonti dei grandi maestri del cinema e del varieta?, come la commedia dell’arte, il variete? francese, le stesse che hanno ispirato Charlie Chaplin e Federico Fellini.

Condizioni