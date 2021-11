"Innamorati" di Goldoni al Teatro Carcano

Specializzato in spettacoli shakespeariani in stile one-man-show messi in scena con “Tournée da bar”, sua innovativa e celebrata creatura di promozione culturale nata con lo scopo di portare il teatro in luoghi informali e insoliti come i bar e i locali, Davide Lorenzo Palla si lancia in un’avventura teatrale non più in solitaria affrontando un capolavoro di Carlo Goldoni, Gl’Innamorati, ribattezzato Innamorati. Insieme a lui sul palco Irene Timpanaro, Giacomo Stallone e Tiziano Cannas Aghedu diretti da Riccardo Mallus. In scena vediamo una sparuta compagnia teatrale alle prese con la storia di Eugenia e Fulgenzio, i due giovani innamorati che Goldoni crea troppo gelosi per non litigare. L’istrionico capocomico guida gli attori e gli spettatori all’interno della vicenda, cercando di tenere a bada i due giovani e bizzosi attori protagonisti, troppo legati ai rispettivi personaggi per lasciarsi guidare e dirigere sulla scena. Il pubblico scoprirà una storia d’amore molto più sfaccettata di quel che sembra, dietro la quale si nascondono tensioni che trascendono l’amore romantico e la commedia goldoniana. In un crescendo di gelosie, comicità, litigi, musica dal vivo, scene riuscite e scene fallite, lo spettacolo andrà svelando poco alla volta quel che si cela dietro la vicenda: due giovani molto più vicini al nostro tempo di quel che pensiamo; due giovani che pur appartenendo al “ceto medio” non possono ancora ambire all’indipendenza economica e quindi decidere autonomamente di formare una famiglia; due giovani pressati dalle circostanze che in preda alla gelosia, alla rabbia o alla paura cedono all’impulso di ferirsi, contraddicendo la sbandierata profondità dei loro sentimenti; due giovani che, tra pochi alti e molti bassi, impareranno dalle loro “disavventure” che l’amore non basta a se stesso ed anzi è parecchio difficile. «Come Eugenia e Fulgenzio - osserva Riccardo Mallus - siamo anche noi spesso vittime e interpreti di tensioni esterne, nascoste, a volte comiche - è vero - ma ugualmente non meno velenose; e forse, per questo, possiamo accogliere l’invito del grande veneziano a “rider di loro per far sì che non si abbia a rider di noi”: a riconoscere ciò che non funziona fuori da noi per aggiustare, almeno un poco, quello che non funziona dentro di noi.»

Al Teatro Carcano di Milano da giovedì 11 a domenica 14 novembre 2021 INNAMORATI da Carlo Goldoni Con Davide Lorenzo Palla e con Irene Timpanaro, Giacomo Stallone e Tiziano Cannas Aghedu Musiche Tiziano Cannas Aghedu Scenografia Guido Buganza | Costumi Rosa Mariotti Disegno luci Salvo Manganaro | Aiuto regia Dafne Niglio Adattamento Riccardo Mallus e Davide Lorenzo Palla Regia Riccardo Mallus Produzione Teatro Carcano ORARI: giovedì e sabato ore 20:30; venerdì ore 19:30; domenica ore 16:00 PREZZI: poltronissima € 38,00 |poltrona/balconata € 30,00| over 65 € 20,00/€ 17,00 | under 26 € 17,00/€ 16,00 PRENOTAZIONI TELEFONICHE: 02 55181362 | + 39 02 55181377 (WhatsApp) VENDITE ONLINE: biglietti.teatrocarcano.com | happyticket.it | vivaticket.it DURATA: 90 minuti senza intervallo | È valido “Invito a Teatro”

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...