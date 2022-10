"Chiamami, se vuoi, Fantasia". In scena la compagnia dei bambini diretta da Mitzi Amoroso

Dopo l’enorme successo ottenuto lo scorso anno con la commedia Ma il cielo non può attendere e aver portato in scena le rivisitazioni di classici di tutti i tempi come Cappuccetto Rosso o Hansel e Grethel il 12 novembre (e, in replica, il 13, 20, 26, 27 novembre e 4 dicembre) Mitzi Amoroso e il cast dei suoi piccoli grandi attori tornano in scena al teatro Ariberto di Milano con lo spettacolo Chiamami, se vuoi, Fantasia, musical per bambini...interpretato da bambini che, su sceneggiatura della stessa Amoroso e musiche di Paolo Peroni, rilegge la fiaba de La bella addormentata nel bosco, con l’introduzione di personaggi fantastici. Una decina di piccoli attori di età compresa fra i 5 e gli 11 anni daranno vita al racconto sonoro di una delle favole più romantiche del repertorio classico, amata dai bambini di oggi…come da quelli di ieri!

Un’ora e mezzo di spettacolo che, con la regia dalla stessa Amoroso, che ha anche scritto i testi e preparato personalmente i giovani attori e dove, fra colpi di scena e magie, vedrà avvicendarsi sul palco non solo Aurora, il principe, le fate e tutti gli altri protagonisti “classici”, inclusa Malefica, della fiaba originale, ma anche altri personaggi divertenti come il Re di Strarompi. Tutti loro si alterneranno in uno spettacolo frizzante e divertente, scandito da musiche coinvolgenti che rimarranno in testa a grandi e piccoli.

Tanti i cambi di scena e di costume (tutti curati da Vanessa Leucci) che danno ritmo alla rappresentazione, recitata e cantata unicamente dai bambini. La rappresentazione avrà luogo, in tutte le date, alle ore 16. (età consigliata dai 3 ai 90 anni). L'intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto alle opere caritatevoli della Parrocchie San Vincenzo in Prato di Milano. Il Teatro Ariberto si trova a Milano in Via Daniele Crespi, 9.