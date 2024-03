"Coppia aperta quasi spalancata" ad alta luce teatro 1-2 marzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 1 e Sabato 2 Marzo alle ore 20.30 ad Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190, Milano) va in scena “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame. Una produzione PianoinBilico e Geco.B Eventi, interpretata da Silvia Giulia Mendola (che ne firma anche la regia) e Angelo Di Figlia. Le musiche dal vivo sono di Michele Fagnani. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2023/2024 di Alta Luce Teatro, “Urla e biancheggia il mar”. Questa celebre commedia all’italiana mette in scena una coppia borghese che si trova alle prese con una vita coniugale ormai al collasso. Colpi di scena esilaranti si susseguono, tra i tradimenti di lui e i gesti estremi di lei, fino ad arrivare alla proposta definitiva del marito: diventare una coppia aperta e rendere lecite per entrambi tutte le relazioni con eventuali amanti. Così Antonia, la moglie, inizialmente titubante, si apre a nuove avventure. In uno gioco comico di confessioni reciproche dei rispettivi tradimenti, il marito si scoprirà essere sorprendentemente geloso della nuova vita amorosa della moglie, un tempo snobbata. Le parti si invertono, e lui si ritrova vittima del suo stesso piano perverso di evasione coniugale, contrito e spaventato dalla moglie che pare molto coinvolta dai nuovi amanti. Una commedia che ancora oggi ci fa riflettere, ridendo con intelligenza, sul concetto di amore e di fedeltà. Può un testo scritto negli anni 80 del secolo scorso parlarci ancora, a noi, al pubblico, ai nostri contemporanei? Ebbene sì. La perfetta macchina drammaturgica composta a quattro mani dalla coppia Rame-Fo mostra ancora una volta tutta la sua potenza, risuonando alle orecchie degli spettatori come un’opera le cui parole non hanno smarrito il loro senso: il tempo non ha creato alcuna patina, la voce degli autori squilla e gorgheggia in una sorprendente freschezza. Questo perché certe tematiche che coinvolgono le dinamiche di coppia sono rimaste invariate e (purtroppo) travalicano le generazioni. Nella rappresentazione scenica di PianoinBilico, la musica di Michele Fagnani diventa un terzo personaggio, fondamentale e misterioso. Una specie di demiurgo che architetta una vera e propria scenografia sonora attorno alla coppia scoppiata che si fronteggia con passione e imprevedibili colpi di scena. DATE E ORARIO Venerdì 1 e Sabato 2 Marzo ore 20.30 LUOGO ALTA LUCE TEATRO Alzaia Naviglio Grande, 190, Milano PREZZI Intero: 15€ +2€ tessera associativa ridotto under 25 e over 65: 12€+2€ tessera associativa INFO e PRENOTAZIONI cell. 3487076093 alt@altaluceteatro.com www.altaluceteatro.com