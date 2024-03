Fashion Freak Show, lo straordinario spettacolo di Jean Paul Gaultier all'Arcimboldi di Milano

Eccentrico, scandaloso, provocatorio, esuberante: Jean Paul Gaultier con il suo spettacolo “Fashion Freak Show” in esclusiva italiana al TAM – Teatro Arcimboldi di Milano! Gaultier porta la moda sul palco con centinaia di nuovi abiti esclusivi inseriti in una scenografia esuberante, senza dimenticare di mettere in scena anche le creazioni piu? iconiche del suo repertorio.

La produzione, un’esplosiva combinazione di rivista, concerto pop e sfilata di moda, vede salire sul palco attori, ballerini, artisti circensi per interpretare creature e personalità stravaganti, passionali, a volte impertinenti. Uno show con attori, danzatori, cantanti, artisti circensi che si esibiscono tra piume, paillettes e latex per un grande momento di festa da consumare senza moderazione.

Dove e Quando

In scena al TAM – Teatro Arcimboldi Milano, viale dell’innovazione n.20

Venerdì 15 marzo 2024 ore 21.00

Sabato 16 marzo 2024 ore 21.00

Domenica 17 marzo 2024 ore 15.00

Condizioni

I posti, nel settore selezionato, vengono assegnati dal personale in biglietteria del Teatro. Se acquisti più di un biglietto i posti vengono assicurati come affiancati. Il Voucher è valido per la data e l’orario acquistato.