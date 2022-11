GAMELAN è un’indagine sul rito.

Dalle feste dionisiache , alle danze indiane, al rave . Il Rito come esperienza di trance , di connessione con la Natura e trasformazione della percezione e dell’identità stessa , ma anche un’esperienza vietata , trasgressiva che mette in luce il suo valore antagonistico rispetto alla cultura dominante .



“Conosco ancora la Natura? Mi conosco?”

A. Rimbaud



Con Fabrizio Calanna e Tejaswini Loundo

progetto e regia Chiara Verzola

ricerca coreografica Fabrizio Calanna

Live set by Verlazo



10-11 Novembre

Ore 20:45

Pacta dei Teatri

Via Dini , 7 Milano



Per info e biglietti https://www.pacta.org/eventi/gamelan/