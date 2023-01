Il simposio di Platone

Milano, 13 gennaio ore 20:00 e 15 gennaio ore 16:00

Letture dal Simposio di Platone sul tema eros e amore interpretate da Massimiliano Finazzer Flory che introducono la Serenata di Leonard Bernstein presso l’Auditorium di Milano.



E’ all’insegna dell’amore il primo appuntamento del 2023 della Stagione sinfonica dell’Orchestra Sinfonica di Milano, venerdì 13 e domenica 15 gennaio, (alle ore 20 e alle ore 16), le due date nelle quali è protagonista Il Simposio, forse il più famoso dei dialoghi di Platone, in cui si indaga la natura del sentimento amoroso: la Serenata per violino solista, archi e percussioni di Leonard Bernstein (ispirata proprio al succitato testo filosofico), introdotta dalla lettura di un passo del dialogo da parte di Massimiliano Finazzer Flory, abbinata alla Sinfonia n. 3 in La minore op. 56 Scozzese di Felix Mendelssohn.