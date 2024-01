Il Lago dei Cigni, doppio imperdibile appuntamento al Teatro Arcimboldi di Milano

Torna al TAM uno dei balletti più famosi al mondo: Il lago dei cigni, interpretato dai ballerini dell’Accademia Ucraina del Balletto! La straordinaria carica interpretativa e la tecnica impeccabile dei primi ballerini, lo straordinario corpo di ballo, i preparatissimi solisti, le magnifiche scenografie, i costumi raffinati ed eleganti, l’emozione e il coinvolgimento delle musiche eterne di Pëtr Il’i? ?ajkovskij renderanno lo spettacolo indimenticabile. Anche quest’anno, sarà l’occasione per il pubblico milanese di vedere danzare, come solisti, insieme agli allievi, due étoile internazionali: ????? ????, prima ballerina del Teatro dell’Opera di Praga e ?????? ??????, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Helsinki.

Nelle date del 9 febbraio alle ore 21 e del 10 febbraio alle ore 15 Ramon Agnelli tornerà eccezionalmente nelle vesti del giullare. Lo spettacolo sarà accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Italiana (OFI) composta da 40 elementi e diretta da Marco Dallara che, come l’Accademia, ha sede presso il Teatro Arcimboldi. Una sinergia tra due realtà che proprio nel Tam sono riuscite ad incontrarsi e a dare ancora più valore agli ideali di rinascita di questo meraviglioso teatro, voluti e concretizzati dalla direzione del teatro stesso.

Teatro Arcimboldi Milano

venerdì 9 febbraio 2024 ore 21.00

sabato 10 febbraio 2024 ore 15.00

Condizioni

I posti, nel settore selezionato, vengono assegnati dal personale in biglietteria del Teatro. Se acquisti più di un biglietto i posti vengono assicurati come affiancati. Il Voucher è valido per la data e l’orario acquistato.