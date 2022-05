"Eppur tutto si realizza": mostra al Teatro Menotti

Nell’ambito del festival Contemporanea 2022 – I linguaggi della nuova generazione, VerySeriLab presenta “Eppur tutto si realizza”. Attraverso le opere di Tiziano Crisanti, Farouk El Sharkawy e Lorenzo Gerletti, la mostra propone una riflessione sull’Individuo oggi, spesso fagocitato da una società sempre più veloce e caotica che lo isola ed evidenzia le sue fragilità. Il tema, declinato nelle sue sfumature tanto intime quanto universali, emerge in modo autentico e personale e si lega a un carattere del fare creativo opposto a quello del vivere quotidiano: la lentezza. La vera essenza dell’esposizione si legge nella proposta di dilatare i tempi di uno spazio spesso frenetico quale il foyer di un teatro e trasformarlo in una dimensione lenta e meditativa che pone l’Individuo al centro della scena. Il ricorso alle tecniche di acquaforte, serigrafia, pittura e scultura, accomunate da perizia e lentezza realizzativa, è tratto comune della produzione degli artisti che, pur caratterizzati da poetiche e visioni differenti, sono uniti da una comune esigenza espressiva, la quale trova un parallelo nell’idea di fondare un laboratorio che sia al contempo un luogo di ricerca creativa e di Comunità. Il risultato è così un saggio delle personalità degli artisti potente e strutturato, in aperto confronto con la natura del luogo in cui le loro opere sono esposte.

La mostra curata da Loris Innocenti sarà visibile dal 19 al 25 Maggio 2022 presso il prestigioso Teatro Menotti, in via Ciro Menotti 11. Il Vernissage si terrà il 19 Maggio alle 18.00