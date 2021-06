Riding Tristocomico all'Arena Milano Est

Si torna, finalmente, al teatro dal vivo e all'aperto. E tra gli spettacoli in programma a Milano c'è Riding Tristocomico di Arianna PorcelliSafonov, che va in scena all'Arena Milano Est il 1 luglio 2021.

Lo spettacolo intratterra? il pubblico attraversando il repertorio di Gigi&Ross in cui vedremo i personaggi storici degli artisti prendere vita sul palco, alternati a momenti di pura improvvisazione col pubblico e l’interazione tra i tre artisti che scaveranno a fondo nella comicita? paradossale dei personaggi che li hanno resi famosi in televisione. Il tutto verra? impreziosito da momenti di performance musicali davvero accattivanti. Non ci resta che dire: buon divertimento!

Tutte le informazioni su biglietti e orari

E' possibile acquistare il biglietto posto unico al prezzo scontato di 12,90 euro invece di 20 euro su Shop Today.

