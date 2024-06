"Il compleanno", lo spettacolo teatrale muto e in maschera sui senzatetto

Il mondo delle persone senza dimora rivive nello spettacolo teatrale di Samuel M. Zucchiati "Il compleanno", performance in programma al palazzo Calderara di Vangazo (Milano) l'11 e 12 giugno 2024. "Un'opera muta e in maschera, per riprodurre le dinamiche quotidiane delle persone senzatetto senza volerle 'interpretare' - spiega il regista Zucchiati -. Attraverso il teatro muto e le maschere lo spettatore vive il vissuto di chi sta in strada senza il filtro dei sentimenti che possono essere trasmessi dal volto di un attore". Gli interpreti sono Francesco Bonaventura, Elisa Figini, Isabella La Torre, Grazia Leone, Maria Angela Paroni, Patrizia Peccenati, Irene Scardovelli Cracchiolo, Florinda Serratore, Cristina Sogni e Laura Viganò. Inizio spettacolo alle ore 21, con prenotazione obbligatoria all'indirizzo email promozione@officineteatrali.it.